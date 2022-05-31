Китай хочет усилить влияние в Тихоокеанском регионе

Китай стремится усилить влияние в Тихоокеанском регионе, что вызывает глубокую обеспокоенность Запада, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс. Глава МИД КНР начал серию переговоров с лидерами десяти островных государств. Сообщается, что будет обсуждаться проект соглашения c Китаем, охватывающий множество тем: от безопасности и экономики до более широкого доступа к природным ресурсам.

СМИ отмечают, что Пекин предлагает солидную финансовую помощь и перспективу соглашения о свободной торговле с островами Тихого океана.

Что думают об этом простые фиджийцы?

"Я считаю, это очень хорошо, что китайцы приходят на Фиджи. Они строят нам большие дома. Они инвестируют", - говорит местная жительница Милана Роколита, - "Китайцы - хорошие люди".

Присутствие Китая на Фиджи не является чем-то удивительным: Китайская иммиграция на острова имеет многолетнюю историю. В то же время у некоторых жителей архипелага есть опасения, что более тесные связи с Пекином могут обернуться напряженностью в отношениях с другими государствами.

Нора Набукете, студентка: "Подписание соглашения с одной конкретной страной имеет свои преимущества. Мы видели выгоду от прихода Китая и заключения с ним сделок в сфере инфраструктуры и так далее. Но потом... Если замыкаться только на одном государстве, это может создать политическую напряженность с другими, включая Америку и прочие западные страны. Знаете, мы так упустим другую часть мира. Как развивающаяся республика мы будем бороться. Если что-то пойдет не так в ближайшем будущем, мы окажемся в затруднительном положении в плане экономики, и в туристической индустрии и даже в торговле".

Аналитики говорят, что сделка с Китаем вряд ли будет одобрена единогласно лидерами тихоокеанских островов. Дэвид Пануэло, президент Федеративных Штатов Микронезии, уже сообщил, что не одобрит этот план, поскольку он поставит под угрозу региональную стабильность.