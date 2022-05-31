В Шанхае прощаются с COVID-19

В Шанхае начали разбирать заборы, окружавшие жилые комплексы на протяжении двух месяцев локдауна, с 1 июня в городе возобновится работа транспорта, людям разрешат ездить на работу и отменят пропуска, по которым горожане могли выйти на улицу на несколько часов, пишет Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Издание отмечает, что эти меры затронут примерно 22,5 млн жителей города с населением в 25 млн человек. Ограничения смягчат только в районах, где снизилась заболеваемость COVID-19.

При этом жителям этих районов по-прежнему придется носить маски, для общепита сохранится запрет обслуживать клиентов в помещениях, магазинам предписано не превышать 75%-ную заполняемость торговых помещений. Для доступа в общественные места и на общественный транспорт горожанам придется сдавать тесты на коронавирус раз в 72 часа. Положительный результат анализа влечет за собой жесткую самоизоляцию для заразившегося и его ближайшего окружения.

Жесткие ограничения сказались на городских предприятиях, нарушили логистические цепочки внутри Китая и по всему миру, затормозили мировой торговый оборот и привели к редким для Шанхая протестам. Китай остается единственной крупной страной, которая придерживается политики нулевой толерантности к коронавирусу, и отвергает любую критику этого подхода.