Симоньян получила щелчок по носу от TikTok

Популярная социальная сеть TikTok заблокировала аккаунт телеканала RT DE. Об этом сообщается в Telegram-канале RT, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Платформа ограничила доступ к RT DE, а также удалила все ролики и подписчиков аккаунта. Отмечается, что в начале марта доступ к профилю ограничили на территории ЕС, но 17 мая восстановили.

"Канал быстро рос: за короткое время на него подписались почти 5 тысяч человек. Однако ночью 30 мая доступ к нему заблокировали снова - уже везде, не только в ЕС", - передает RT.