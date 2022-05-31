В Нигерии зафиксировали первую смерть человека от оспы обезьян

В Нигерии зафиксирован первый случай смерти человека от оспы обезьян. Об этом свидетельствуют данные Нигерийского центра по контролю за заболеваниями (NCDC) на 29 мая, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Смерть была зарегистрирована у 40-летнего пациента с сопутствующими заболеваниями, принимающего иммунодепрессанты", - говорится в сообщении.

Всего за текущий месяц в Нигерии выявили 21 подтвержденный случай заболевания в девяти штатах страны. Уточняется, что все они вызваны западноафриканским штаммом вируса.

27 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала быстро принять меры против распространения оспы обезьян. Глава подразделения ВОЗ по пандемическим и эпидемическим болезням Сильвия Бриан отметила, что странам следует делиться информацией о своих запасах вакцин. Согласно заявлению ВОЗ, случаи заражения людей этой разновидностью оспы выявлены более чем в 20 странах.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. В последнее время случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции и Швейцарии.