На Мексику обрушился ураган "Агата"

Ураган "Агата" достиг тихоокеанского побережья Мексики в районе штата Оахака и прошел через курортные районы, популярные среди туристов, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Появление "Агаты" накануне сопровождалось проливными дождями и сильным ветром, который валил деревья. Туристам и местным жителям пришлось укрываться от ненастья в убежищах.

О пострадавших не сообщается.