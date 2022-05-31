https://news.day.az/world/1466615.html На Мексику обрушился ураган "Агата" - ВИДЕО
На Мексику обрушился ураган "Агата" - ВИДЕО
Ураган "Агата" достиг тихоокеанского побережья Мексики в районе штата Оахака и прошел через курортные районы, популярные среди туристов, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Появление "Агаты" накануне сопровождалось проливными дождями и сильным ветром, который валил деревья. Туристам и местным жителям пришлось укрываться от ненастья в убежищах.
О пострадавших не сообщается.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре