Затерянный город всплыл из-под воды в Ираке

Затерянный город всплыл на Северном побережье Ирака.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, руины, возраст которых более 3-х тысяч лет, обнаружили в окрестностях Мосульского водохранилища. Сейчас их изучают археологи.

По их словам, это поселение эпохи империи Миттани, жившей у реки Тигр еще до нашей эры. Останки древней цивилизации начали постепенно появляться из-под воды после того, как Ирак накрыла сильная засуха.

И вот теперь исследователям удалось раскопать целые многоэтажные здания, керамические сосуды и глиняные таблички.