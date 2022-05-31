https://news.day.az/world/1466640.html Затерянный город всплыл из-под воды в Ираке - ВИДЕО
Затерянный город всплыл из-под воды в Ираке - ВИДЕО
Затерянный город всплыл на Северном побережье Ирака.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, руины, возраст которых более 3-х тысяч лет, обнаружили в окрестностях Мосульского водохранилища. Сейчас их изучают археологи.
По их словам, это поселение эпохи империи Миттани, жившей у реки Тигр еще до нашей эры. Останки древней цивилизации начали постепенно появляться из-под воды после того, как Ирак накрыла сильная засуха.
И вот теперь исследователям удалось раскопать целые многоэтажные здания, керамические сосуды и глиняные таблички.
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