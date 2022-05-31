В США резко подскочили тарифы на коммуналку

На фоне энергокризиса в тех же США уже резко взлетели тарифы на коммуналку.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, cуммы за свет и отопление выросли в среднем на треть, а задолженности по счетам достигли рекордных 23-х миллиардов долларов.

В Британии шесть миллионов домов уже осенью могут вообще остаться без электричества из-за нехватки газа.

Как пишет газета The Times, чтобы этого избежать, власти отсрочат закрытие угольных и атомных электростанций. В Германии готовятся к взрыву цен на продукты.

По прогнозам аналитиков, они подорожают более, чем на 10%. Уже сейчас стоимость масла подскочила на 50%, макаронных изделий - на 20%. Наконец, в Литве инфляция побила исторический максимум, преодолев 18,5 %. Это самый высокий показатель за четверть века.