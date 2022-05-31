Рост цен в Европе побил рекорд

Годовая инфляция в еврозоне в мае ускорилась до 8,1 процента. Речь идет о седьмом подряд рекорде - в апреле показатель достигал 7,4 процента, свидетельствуют предварительные данные европейского статистического ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Основной вклад в рост цен вносит подорожание энергоносителей (39,2 процента в мае по сравнению с 37,5 процента в апреле), продуктов, алкоголя и табачных изделий (7,5 процента по сравнению с 6,3 процента в апреле), промышленных товаров (4,2 процента по сравнению с 3,8 процента в апреле) и услуг (3,5 процента по сравнению с 3,3 в апреле).

По итогам 2022 года, по оценкам Еврокомиссии, инфляция может достичь 6,1 процента, притом, что ранее рост цен ожидался на уровне в 3,5 процента. Основной удар, как ожидается, нанесет рост цен на энергоресурсы - на фоне геополитического кризиса и планов по постепенному отказу от российского импорта.

30 апреля об ускорении инфляции до 7,9 процента отчиталась крупнейшая экономика Европы - Германия. Среди причин также фигурировало подорожание энергоносителей (топливо подорожало на 157 процентов год к году, газ более чем в четыре раза), существенно изменились и цены на импортное продовольствие.