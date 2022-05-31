Американская «Косатка» будет устанавливать мины в труднодоступных районах Мирового океана
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Подводный беспилотник Orca ("Косатка"), создаваемый для ВМС США, станет подводным минным заградителем, сообщает The Drive, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что модуль с минным оборудованием находится между кормовой и носовой частью беспилотника, позволяя размещать до восьми тонн полезной нагрузки. Первые испытания "Косатки" начнутся этим летом.

Сообщается, что в перспективе Orca сможет практически бесшумно устанавливать минные заграждения в труднодоступных районах Мирового океана.

Подводный беспилотник Orca представляет собой дизель-электрическую подлодку весом в 50 тонн с дальностью до 6500 морских миль. Подлодка предназначена для выполнения различных миссий. Основные агрегаты и механизмы подводной лодки будут модульной конструкции, что позволит без препятствий модернизировать эти подлодки.

По данным военно-морского института США, Orca будет способна "уничтожать морские мины, подлодки, надводные корабли, вести радиоэлектронную борьбу". Беспилотник также сможет обнаруживать подводные лодки противника и передавать сведения о них авиации и кораблям. Беспилотник предполагается вооружить торпедами Mk46 и Mk48. Работы над Orca планируется завершить к июню 2022 года.