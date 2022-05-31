Армянский депутат госпитализирован с переломом ребра после акций в Ереване

Депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Армения" Артур Казинян госпитализирован с переломом ребра после столкновения демонстрантов и полиции в Ереване в минувший понедельник, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Нам стало известно, что Казинян сегодня отправился на медобследование, где врачи сообщили, что у него перелом ребра. В беседе с нами депутат подтвердил, что находится в больнице, врачи посоветовали оставаться в клинике, поскольку выявлен перелом ребра", сообщают СМИ.

В минувший понедельник между оппозиционными демонстрантами и полицией произошли столкновения у одного из правительственных зданий, в котором также расположен ряд министерств, в отделения полиции были доставлены 111 человек.

С утра во вторник оппозиция вновь проводит шествия по улицам Еревана.

Во вторник офис омбудсмена Армении заявил о случаях применения несоразмерной силы со стороны полиции во время задержаний оппозиционных демонстрантов в Ереване. Офис омбудсмена Армении заявил также о случаях применения полицией физической силы, в том числе, приемов удушья, против депутатов парламента Армении.