Инфляция в еврозоне достигла рекордных 8,1%

Инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 8,1% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Евростата, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Еще в апреле экономисты оценивали годовую инфляцию в 19 странах, использующих единую европейскую валюту, в 7,4%. Уже тогда это были максимальные цифры, которые служба статистики Евросоюза зафиксировала с начала ведения расчетов в январе 1997 года. И они продолжают расти.

В Евростате отметили, что особенно повысились цены на энергоносители - на 39,2%. Продукты питания также подорожали: примерно на 7,5%.

На 4,2% поднялись цены на одежду, технику, автомобили, компьютеры и книги.

"Мы говорим о необходимости защитить самые уязвимые группы населения, тех, кто находится в максимально сложной ситуации. Власти должны учитывать социальную защиту, когда реагируют на кризис. Мы выступаем за диалог, сотрудничество правительств, работодателей и работников для того, чтобы найти приемлемые решения для ситуации, когда всё, несомненно, очень непросто. Это только усиливает легитимность и приемлемость этих решений", - заявил генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер.

Самый высокий уровень инфляции был зафиксирован в Эстонии - 20,1% в годовом выражении. На втором месте - Литва, где этот показатель достиг 18,5%.

Между тем инфляция в Германии, крупнейшей европейской экономике, впервые превысила показатели начала 1970-х годов, когда цены взлетели из-за нефтяного кризиса. Сегодня она достигла 7,9% в годовом выражении.