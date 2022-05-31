Пятилетний мальчик спас тонущего в бассейне щенка

Пятилетний мальчик из США спас щенка, который едва не утонул в бассейне, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Щенок овчарки играл с водой на краю бассейна, но не удержался и упал в воду. Из-за того, что питомец еще толком не умел плавать, он начал тонуть и на мгновение потерял сознание. В этот момент рядом проходил пятилетний ребенок, заметивший, что собаке срочно нужна помощь.

Мальчик бросился в воду и вытащил собаку из бассейна. Родители обратили внимание на шум, выбежали на улицу и отвели сына с питомцем в дом, где оказали им необходимую помощь. По словам семьи, в результате инцидента никто сильно не пострадал.

"Мой двоюродный брат только недавно научился плавать. Собака здорова и очень счастлива", - добавил кузен мальчика.

Действия ребенка попали на камеру видеонаблюдения, после чего видео с его участием было опубликовано в сети, а комментаторы похвалили мальчика за героизм.