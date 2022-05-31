Премьер Италии огорчил Украину

Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что предоставление сейчас Украине статуса кандидата на вхождение в ЕС не предвидится из-за возражений большинства стран, но Еврокомиссия рассматривает возможность ускоренной процедуры, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я поддерживаю с самого начала вхождение Украины в ЕС. Все крупные страны ЕС возражают против статуса кандидата Украины в ЕС, исключая Италию. <...> Мы можем запросить статус кандидата, но сейчас это не предвидится из-за оппозиции стран", - сказал Драги во вторник на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Он уточнил, что Еврокомиссия рассматривает введение ускоренной процедуры. "Путь, который сейчас не существует, но его можно предложить, и Еврокомиссия подготовит доклад [по этому поводу]", - сообщил итальянский премьер.