Фильм "Аршин мал алан" показали на кинофоруме в Москве

31 мая в кинотеатре "Художественный" открылся кинофорум к 100-летию СССР "Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве".

Как сообщает Day.Az, кинофорум, организованный киносетью "Москино", пройдет в Москве с 31 мая по 11 декабря.

Форум открылся с показа фильма "Аршин мал алан".

На форуме будут показывать по одному фильму всех бывших союзных республик.

"Москино" владеет 11 кинотеатрами в городе Москва.

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