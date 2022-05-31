https://news.day.az/world/1466801.html Фильм "Аршин мал алан" показали на кинофоруме в Москве - ВИДЕО
Фильм "Аршин мал алан" показали на кинофоруме в Москве - ВИДЕО
31 мая в кинотеатре "Художественный" открылся кинофорум к 100-летию СССР "Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве".
Как сообщает Day.Az, кинофорум, организованный киносетью "Москино", пройдет в Москве с 31 мая по 11 декабря.
Форум открылся с показа фильма "Аршин мал алан".
На форуме будут показывать по одному фильму всех бывших союзных республик.
"Москино" владеет 11 кинотеатрами в городе Москва.
Информационными спонсорами являются Вестник Кавказа, Вести FM и др.
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