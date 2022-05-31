Россия готова к подписанию мирных соглашений с Украиной

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия открыта к переговорам с Украиной, которые "привели бы к миру", но не видит реакции от Киева. Об этом она сообщила во время встречи с президентом Мозамбика Филипе Ньюси, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Обращаясь к президенту Ньюси она заявила, что полностью согласна с его позицией о необходимости мирных решений ситуации в Украине, но, по ее мнению, для этого нужна воля обеих сторон.

"Мы подтверждаем, что мы готовы к переговорам, к подписанию соглашений, которые бы прекратили и гражданскую войну в Украине, и привели бы к миру, но не видим такой обратной реакции со стороны Киева", - отметила спикер.