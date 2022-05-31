Стрельба во время школьного выпускного в США

Стрельба произошла во время выпускного в средней школе в Новом Орлеане (штат Луизиана).

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по информации правоохранителей, ранения получили по меньшей мере три человека. Они доставлены в полицию.

Стрельба произошла во время церемонии, которая проходила в Университете Ксавьера. На празднике по случаю выпускного собрались ученики школы Морриса Джеффа.

Как сообщили в полиции, стрелявший был задержан. Обстоятельства произошедшего выясняются.