https://news.day.az/world/1466807.html Стрельба во время школьного выпускного в США - есть раненые - ВИДЕО
Стрельба во время школьного выпускного в США - есть раненые - ВИДЕО
Стрельба произошла во время выпускного в средней школе в Новом Орлеане (штат Луизиана).
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по информации правоохранителей, ранения получили по меньшей мере три человека. Они доставлены в полицию.
Стрельба произошла во время церемонии, которая проходила в Университете Ксавьера. На празднике по случаю выпускного собрались ученики школы Морриса Джеффа.
Как сообщили в полиции, стрелявший был задержан. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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