https://news.day.az/world/1466809.html ВС Турции нейтрализовали 4 террористов в Ираке
ВС Турции нейтрализовали 4 террористов в Ираке
В результате операции, проведенной ВС Турции в координации со спецслужбами, на севере Ирака нейтрализованы четыре террориста РПК, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
По данным источников в структурах безопасности в Анкаре, ВС Турции и Национальная разведывательная служба (MİT) провели успешную совместную операцию в иракском районе Гара.
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