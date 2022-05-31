ВС Турции нейтрализовали 4 террористов в Ираке

В результате операции, проведенной ВС Турции в координации со спецслужбами, на севере Ирака нейтрализованы четыре террориста РПК, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По данным источников в структурах безопасности в Анкаре, ВС Турции и Национальная разведывательная служба (MİT) провели успешную совместную операцию в иракском районе Гара.