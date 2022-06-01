https://news.day.az/world/1466810.html США рассматривают ряд систем вооружений для поставки Украине
США рассматривают ряд систем вооружений для поставки Украине
США рассматривают возможность отправки Украине ряда систем вооружений, однако речь не идет о ракетах большой дальности. Об этом заявил во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
"Мы продолжаем рассматривать ряд систем [вооружений], которые могут быть эффективны на поле боя для украинских партнеров. Но позиция, как сказал президент [США Джо Байден], состоит в том, что мы не будем отправлять ракеты дальнего действия, которые выходят за рамки поля боя на Украине", - сказал Прайс.
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