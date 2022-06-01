США рассматривают ряд систем вооружений для поставки Украине

США рассматривают возможность отправки Украине ряда систем вооружений, однако речь не идет о ракетах большой дальности. Об этом заявил во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы продолжаем рассматривать ряд систем [вооружений], которые могут быть эффективны на поле боя для украинских партнеров. Но позиция, как сказал президент [США Джо Байден], состоит в том, что мы не будем отправлять ракеты дальнего действия, которые выходят за рамки поля боя на Украине", - сказал Прайс.