Ирак запустил производство собственного оружия

Ирак объявил о начале производства собственных пистолетов, на стадии проектирования находятся винтовки. Об этом сообщил глава Управления военной промышленности страны Мухаммед Сахиб ад-Дарраджи, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы начали производство и тестирование пистолетов "Бабель" ("Вавилон"), также планируем в скором времени запустить производство винтовки "Ар-Рафидейн" ("Месопотамия"), которая находится сейчас на стадии проектирования", - заявил он.

"Военная промышленность Ирака значительно продвинулась вперед, ведь мы также производим минометные снаряды и беспилотники", - добавил ад-Дарраджи. По его словам, "оружейное производство на территории республики позволит значительно сократить импорт вооружения".

Отмечается, что пистолет "Вавилон" разрабатывался в сотрудничестве с рядом международных компаний. В рамках первой партии будет собрано более 10 000 единиц для иракских сил безопасности.