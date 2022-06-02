Пентагон признал воду возле военных баз непригодной для питья

Тестирование питьевой воды возле военных баз в штатах Вашингтон, Пенсильвания, Флорида и Мичиган показало, что уровень опасных перфторалкильных и полифторалкильных химических веществ (PFAS) в ней значительно превышают безопасный для здоровья уровень, установленный Агентством по охране окружающей среды (EPA). Об этом сообщает The Hill, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

PFAS, в частности, содержатся в пене для тушения пожаров, которая в больших количествах хранится на военных базах и аэродромах. При этом химикаты способны загрязнять окружающую среду и накапливаться в организме человека.

По нормам EPA уровень двух типов PFAS, называемых PFOA и PFOS, не должны превышать 70 частей на триллион (ppt), в то время как в образце питьевой воды возле военно-морской авиабазы ​​​​на острове Уидби в штате Вашингтон было зафиксировано 4720 ppt PFOS.

В пробе питьевой воды возле Объединенной базы Льюиса-Маккорда Якима в штате Вашингтон было обнаружено 800 ppt PFOS, а в образце с базы Уиллоу-Гроув недалеко от Пенсильвании - 864 ppt.

Представитель Министерства обороны США заявил изданию, что в каждом случае ведомство "немедленно принимало меры по устранению воздействия на питьевую воду".