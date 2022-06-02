Дубай снижает зависимость от пластика и производит воду из воздуха

Дубай берет курс на снижение зависимости от пластика. Ежегодно в Объединенных Арабских Эмиратах используется 4 миллиарда пластиковых бутылок, 40% всего пластика в стране - одноразового использования. Это может привести к губительным последствиям для местной дикой природы - от морских черепах до верблюдов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Станции чистой воды

Чтобы стимулировать прогресс, изменить привычки потребителей, эмират запустил уникальную программу Dubai Can. Она нацелена на постепенный отказ от пластиковых бутылок. На первом этапе проект предлагает местным жителям и гостям использовать многоразовую тару, наполняя ее свежей водой на 40 водозаправочных станциях.

Юсуф Лутах, исполнительный директор по развитию туризма и инвестициям в Департаменте экономики и туризма Дубая, вице-председатель группы Dubai Sustainable Tourism, рассказал Euronews: "Идея исходила от Его Высочества шейха Хамдана бин Мохаммада бин Рашида Аль Мактума, наследного принца Дубая и председателя Исполнительного совета эмирата. Она увидела свет в партнерстве с частными компаниями - с прицелом на устранение пластиковых бутылок из нашей жизни".

Воздух в воду

Юсуф Лутах добавил, что инициатива опирается на последние технологии водоснабжения, когда питьевую воду получают из воздуха. "Технология позволяет нам работать с содержащейся в воздухе влагой, конденсируя ее. Сегодня на рынке представлены компании, которые, по сути, производят воду из ничего. С этой точки зрения дела идут успешно: наши партнеры внедряют новинки в разных местах", - рассказал Лутах.

Турсектор против пластика

Более 500 государственных и частных компаний сотрудничают с инициативой Dubai Can, многие спонсируют открытие собственных водозаправок и фонтанов. В их числе - международная гостиничная группа Accor, которая взяла курс на экологизацию обслуживания гостей.

Марк Дескрозай, операционный директор Accor в регионе IMEA, рассказал Euronews: "Инициатива Дубая совпала с нашими глобальными обязательствами сократить, прекратить использование одноразового пластика во всех отелях. Это очень важно и для наших сотрудников. Так что, да, это отличное партнерство".

Юсуф Лутах подчеркнул, что Дубай является платформой эффективного сотрудничества в области зеленой энергетики. "Некоторые компании внедряют новые формулы для преобразования традиционного пластика в настоящий биоразлагаемый пластик, а не в микропластик. Так что в этом направлении многое меняется на глобальном уровне. Мы видим, что значительное число фирм из области зеленой энергетики, зеленых, чистых и агротехнологий рассматривают Дубай как площадку для собственного роста, для развития талантов, для связи с миром".

Переработка отходов

Еще одно важное усилие для борьбы с пластиком - бесплатное приложение для сбора отходов Recapp от компании Veolia. Вместе с дубайским партнером группа перерабатывает пластиковые бутылки в волокно, используемое для наполнения подушек. Приложение также использует систему поощрительных вознаграждений, чтобы стимулировать граждан к более активной утилизации пластика.

Жером Вирисель, генеральный директор RECAPP by Veolia ME, рассказал Euronews: "Запуская систему поощрения, мы стимулируем население, мы также хотим иметь возможность обучать людей. Вот почему мы используем другой канал связи для распространения информации, даем советы по переработке отходов. Мы решили внедрить в школьную программу модуль, посвященный вторичной переработке, он стартовал месяц назад".

Будущее без пластика:

С 1 июля розничные магазины Дубая начнут взимать плату с покупателей за одноразовые пластиковые пакеты, в течение двух ближайших лет на них собираются ввести полный запрет.

Юселф Лутах рассказал о планах расширения партнерской сети: "Мы собираемся многое сделать в сотрудничестве с другими государственными структурами, частным сектором и потребителями с тем, чтобы повысить эффективность использования углерода, скорректировать углеродный след всех видов деятельности в Дубае, будь то туризм или сектор общей экономики".