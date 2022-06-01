В Москве вступила в силу «ковидная амнистия»

Жители и гости Москвы с 1 июня могут подать заявление на компенсацию по ранее уплаченным административным штрафам за нарушение короновирусных ограничений. Об этом сообщается на сайте мэра города, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что вернуть деньги смогут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Одно из условий - необходимо, чтобы штраф был выписан на территории столицы.

Амнистия будет действовать до конца 2022 года. Не смогут вернуть деньги лишь те, кто не соблюдал режим самоизоляции на дому. Также органы городской власти не будут взыскивать назначенные, но неоплаченные штрафы за нарушение ковидных ограничений.

Для получения компенсации необходимо прийти в любой столичный центр госуслуг без предварительной записи с заявлением. Решение о предоставлении компенсации будет принято соответствующим органом исполнительной власти или городским учреждением, выписавшим штраф. Компенсацию предоставят в размере уплаченной суммы.