Табак - яд для человека и окружающей среды

Всем известно, что табак - это яд, а курение убивает людей. Но также оно наносит вред окружающей среде. Об этом 31 мая - во Всемирный день без табака - напоминает ВОЗ, приводя пугающие цифры, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Рюдигер Креч, директор департамента ВОЗ по вопросам укрепления здоровья:

"Табак убивает ежегодно 8 миллионов человек. Но знаете ли вы, что табакокурение - это гибель 600 миллионов деревьев, уничтожение 200 тысяч гектаров земли. Это 84 миллиона тонн углекислого газа и 22 миллиарда тонн воды. Это то, во что обходится рост табачной индустрии и выработка её отходов".

Вред для здоровья людей, ущерб лесам, сельхозугодьям и океанам.

Рюдигер Креч:

"Каждый год в наши моря, реки и океаны попадает 4,5 триллиона окурков. Один окурок загрязняет около 100 литров воды".

По данным ВОЗ, из примерно 1,3 миллиарда курильщиков в мире избавиться от этой пагубной привычки планирует больше половины - 700 миллонов человек. Правда, бросить курить - для многих очень трудная, порой невыполнимая задача.