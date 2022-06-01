Шесть человек пострадали в массовой аварии под Великим Новгородом

Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту ДТП, в результате которого пострадали шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних детей, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Авария произошла 31 мая около 18:00 на 13 километре автодороги "Великий Новгород-Псков" в районе поселка Воробейка. По данным отдела ГИБДД "Новгородский", 41-летний водитель Opel Zafira, поворачивая налево, не уступил дорогу кроссоверу Renault ARKANA. После удара Renault врезался в большегруз Freightliner с полуприцепом.

В результате столкновения пострадали 47-летняя женщина, находившаяся за рулем Renault, и ее пассажиры - девушки 19 и 22 лет, полуторагодовалая девочка и мальчики 8 и 15 лет. Все они доставлены в больницу.

На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД и МЧС. Областная прокуратура в числе прочего оценит качество содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге.