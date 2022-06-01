В России жуткое ДТП: «Рено» сбила девочку на лошади

ДТП случилось 22 мая недалеко от города Гусь-Хрустальный. 59-летний водитель иномарки "Рено", который двигался в сторону областного центра, наехал на лошадь с 14-летней наездницей. Серьезно пострадали все - и животное, и девочка, и автомобиль, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

По информации правоохранителей, девочка ехала на лошади по левой обочине навстречу транспортному потоку. В какой-то момент лошадь неожиданно выскочила на проезжую часть прямо под колеса машины. По некоторым данным, лошадь испугалась сигнала одного из автомобилей.

Об этом ЧП говорят во всех местных соцсетях. Некоторые комментаторы пишут, что две девушки самовольно ускакали от тренера и ехали на лошадях в сторону Гусь-Хрустального.

Девочку с переломом позвоночника в бессознательном состоянии увезли в реанимацию. Лошадь получила также серьезные травмы и ее пришлось усыпить.

Все детали происшествия сейчас выясняет автоинспекция. По делу назначена проверка.