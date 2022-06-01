https://news.day.az/world/1466930.html В России конь затоптал мужика - ВИДЕО
В России конь затоптал мужика - ВИДЕО
В Верхней Салде 30 мая конь затоптал мужика
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм, момент нападения попал на видео, пострадавший находится в реанимации.
Местные жители сообщают: "Эта лошадь пасëтся по Урицкого каждый день без присмотра. Мы все тут в страхе живем из-за неё. Потому что это крайне агрессивное животное, которое бросается на всех людей, которых видит, и на всех собак. А этого мужчину увозили на скорой. Совсем из дома страшно выйти, особенно со своими собаками".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре