В России конь затоптал мужика

В Верхней Салде 30 мая конь затоптал мужика

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм, момент нападения попал на видео, пострадавший находится в реанимации.

Местные жители сообщают: "Эта лошадь пасëтся по Урицкого каждый день без присмотра. Мы все тут в страхе живем из-за неё. Потому что это крайне агрессивное животное, которое бросается на всех людей, которых видит, и на всех собак. А этого мужчину увозили на скорой. Совсем из дома страшно выйти, особенно со своими собаками".