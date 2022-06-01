Китай заинтересовался российской мегатрассой

Первый зампред правления по инвестиционной политике госкомпании "Автодор" Игорь Коваль заявил, что китайские компании выразили заинтересованность в проекте строительства российской мегатрассы "Меридиан", которая должна была соединить Европу и Китай, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Есть такая заинтересованность. В том числе обсуждаются, как мне известно, различные механизмы межправкредита в этом отношении", - отметил Коваль. По его словам, на данный момент разрабатывается комплексное технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта и оценивается стоимость строительства и монтажа. Вместе с китайским партнерами ведется оценка трафик-моделирования с учетом объема груза. Результаты работ должны представить в третьем квартале 2022 года.

Зампред также уточнил, что изначально в рамках проекта обсуждалось строительство коридора из Европы в Западный Китай, однако ситуация изменилась. "Сегодня в Европу и оттуда вести смысла нет, поэтому сейчас рассматриваем другие варианты прохождения этой трассы", - заявил Коваль.