В Австралии кенгуру напал на местного жителя

В Австралии местный житель подрался с кенгуру. Схватка человека и животного попала на камеру видеонаблюдения. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Как рассказал Клифф Дес, он попытался прогнать кенгуру со своего двора, но животное взбесилось и кинулось на него со всех ног. Пытаясь защититься, мужчина бросился бежать, после чего, вооружившись палкой, попытался одолеть сумчатого.

На помощь к Клиффу прибежала его собака, которая всячески мешала кенгуру напасть на хозяина. В итоге Десу удалось повалить животное на землю и придавить своим телом. Зверь, поняв, что драка проиграна, убежал.

В результате инцидента Клифф получил множественные укусы, царапины на голове и рваные раны. "Возможно, я такой красивый, что кенгуру принял меня за одну из своих самок", - пошутил мужчина.