В России сожгли BMW, перекрывший выход из подъезда дома

Автомобиль BMW полностью сгорел возле одного из домов в Санкт-Петербурге, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел на бульваре Трудящихся. Мужчина припарковал свой автомобиль прямо около подъезда, перекрыв выход. Однако это не понравилось кому-то из местных жителей. Камера засняла момент, когда к машине подошел молодой человек, облил ее горючей жидкостью и поджег. В итоге автомобиль полностью сгорел.

Помимо BMW пострадал и стоявший недалеко Kia Rio. У автомобиля от огня оплавились передний бампер и фара. Полиция ищет злоумышленника.