Газпром сообщил о рекордных поставках газа

В "Газпроме" сообщили, что объем поставок газа на внутренний рынок в мае оказались выше прошлогодних показателей на 17,7% из-за холодного мая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Май 2022 года стал одним из самых холодных в европейской части России за всю историю наблюдений. На этом фоне поставки газа российским потребителям по Единой системе газоснабжения 22 раза достигали рекордных суточных показателей за 10 лет", - говорится в сообщении компании.

При этом большинство рекордов пришлось на вторую половину мая, а в период 3-5 мая был трижды обновлен абсолютный исторический суточный максимум для этого месяца, отметили в пресс-службе холдинга.

Экспорт же газа в страны дальнего зарубежья уменьшился на 23,2 млрд куб. м в сравнении с показателями за тот же период прошлого года и составил 61 млрд куб. м. "Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам, указали в компании.