Засуха в Берлине угрожает столичной флоре

Столица Германии Берлин и область переживают очередную засушливую весну. С 2018 года в регионе не было достаточного количества осадков, что угрожает городской флоре, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Волонтеры с лейкой

Берлинские деревья страдают от жажды, и Себастьян делает все возможное, чтобы помочь.

Последние два года все свободное время он посвящает поливу, перемещаясь по городу на велосипеде. В фокусе его внимания - саженцы, они особенно сильно страдают от дефицита влаги. Таких волонтеров , как Себастьян, в Берлине сотни.

"Когда нам хочется пить, мы просто достаем бутылку с водой и становится легче, - приводит пример мужчина. - Деревья не могут этого сделать, им нужно помочь. Вот почему я занимаюсь поливом".

Четыре года Берлин и область страдают от засухи. Отсутствие привычных сезонных дождей приводит к снижению запасов грунтовых вод. Синоптик Йорг Риманн говорит о "колоссальном дефиците": "Обычно на каждый квадратный метр в Берлине и окрестностях приходится около 600 литров осадков в течение года - с января по декабрь. С 2018-ого мы испытываем дефицит, недополучаем 400 литров на квадратный метр".

Датчики на деревьях

Тимо Биттнер руководит крупнейшей в столице компанией по уходу за растениями. Засуху он воспринимает как настоящее бедствие. "Из-за многолетнего дефицита влаги даже деревья с глубокими корнями начинают реагировать на нехватку воды. В итоге мы видим огромное количество засохших стволов", - говорит специалист.

Биттнер разместил датчики на тысяче с лишним деревьев по всему городу. Затем с помощью специального приложения он контролирует, какие насаждения и где срочно нуждаются в поливе. Эксперт признает, что его усилий недостаточно: многим деревьям уже не помочь, их спиливают. Если засуха продолжится, процесс выйдет из-под контроля, так как берлинские волонтеры просто не успеют все полить.

"Мы отстаем, не можем всюду успеть, - констатирует Биттнер. - Считайте сами: в Берлине около миллиона деревьев, нам по плечу полить где-то 18 тысяч в год".

После Второй мировой войны большинство деревьев в Берлине оказались уничтоженными. Город взял курс на озеленение, там ежегодно сажали сотни тысяч саженцев. Теперь парки и аллеи Берлина под угрозой.