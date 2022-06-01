Раскрыта стоимость лунной программы США

Стоимость американской лунной программы Artemis до 2025 года превысит 93 миллиарда долларов, сообщает главный аудитор НАСА Пола Мартина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его оценке, полет астронавта на Луну состоится не ранее 2026 года, что объясняется, в частности, задержками в изготовлении лунного посадочного модуля и скафандров. Мартин раскрыл, что запуск первых четырех миссий Artemis обойдется НАСА в 4 миллиарда долларов каждая.

В мае глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Билл Нельсон заявил, что беспилотный полет космического корабля Orion вокруг Луны в рамках программы Artemis запланировали на август.

В марте Мартин, выступая в Комитете по науке Палаты представителей, сообщил, что первый запуск сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) и космического корабля Orion обойдется в 4,1 миллиарда долларов.

В рамках беспилотной миссии Artemis 1 космический корабль должен облететь естественный спутник Земли. В зависимости от относительного положения Луны и Земли на момент старта ракеты продолжительность миссии составит от трех до шести недель. Таким образом НАСА планирует проверить готовность SLS и Orion к миссии Artemis 2, предполагающей облет Луны космическим кораблем с четырьмя астронавтами.