Турция больше не будет проводить двусторонние переговоры с Грецией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что Анкара больше не будет проводить двусторонние переговоры с Афинами, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы разорвали соглашение о проведении заседания Стратегического совета высокого уровня с Грецией. Вы не извлекаете уроков из истории? Не пытайтесь танцевать с Турцией, а то вы устанете и останетесь на дороге. У нас больше не будет двусторонних переговоров с ними", - сказал турецкий президент, выступая в парламенте в Анкаре.

Эрдоган также выступил с утверждением, что в Конгрессе США превалирует лобби греков-киприотов, которые выступают против Турции. "Мы уже устали от них. К сожалению, нам с этой Грецией не по пути", - добавил президент республики.

Постоянный представитель Греции при ООН Мария Теофили вручила 25 мая письмо генеральному секретарю ООН в ответ на письмо, направленное постоянным представителем Турции при ООН 30 сентября 2021 года. Согласно дипломатическим источникам, письмо отвергает в полном объеме все утверждения турецкой стороны как юридически, исторически и фактически не обоснованные. В частности, отвергается весь комплекс турецкой аргументации относительно "взаимосвязи" суверенитета Греции над островами в Эгейском море с якобы имеющимися обязательствами по демилитаризации этих островов.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил 31 мая Грецию в нарушении статуса демилитаризации островов в Эгейском море. По его словам, "Греция нарушила статус островов, их следует демилитаризировать, в противном случае в повестку станет вопрос о принадлежности островов".