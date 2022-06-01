Объявлен новый состав правительства Австралии

Новый лейбористский премьер-министр Австралии Энтони Албаниз привел к присяге свой кабинет, сообщив о новой должности в нем - "помощник министра по делам республики", передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Впервые в истории страны должности в правительстве получили 13 женщин. Среди них мусульманки, а также представительница коренного населения.