https://news.day.az/world/1467036.html Объявлен новый состав правительства Австралии - ВИДЕО
Объявлен новый состав правительства Австралии - ВИДЕО
Новый лейбористский премьер-министр Австралии Энтони Албаниз привел к присяге свой кабинет, сообщив о новой должности в нем - "помощник министра по делам республики", передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Впервые в истории страны должности в правительстве получили 13 женщин. Среди них мусульманки, а также представительница коренного населения.
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