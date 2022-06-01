Эрдоган объявил о начале новой антитеррористической операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой антитеррористической операции на севере Сирии, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Начинается новая фаза формирования (в Сирии) "зоны безопасности" на 30 км вглубь от границы Турции. Мы очищаем от террористов Талль-Рыфат и Мюнбич", - сказал турецкий лидер на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

Эрдоган уточнил, что далее турецкие войска будут направлены в другие приграничные районы с Турцией. Официальная цель операции - борьба с запрещенной в республике и признанной террористической Рабочей партии Курдистана (РПК).

"Посмотрим какова будет реакция на законные шаги Турции в сфере безопасности. Кто поддержит Анкару?", - задался вопросом президент Турции.

Турция провела на севере Сирии с 2017 года три военные операции - "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира". В результате появилась буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, также турецкие войска взяли под контроль Африн и пограничные районы к востоку от реки Евфрат.