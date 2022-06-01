В США птиц от виноградников будут отгонять дронами

В США разработали прототип системы дронов для охраны сельскохозяйственных угодий от птиц. Статья об этом опубликована в Computers and Electronics in Agriculture, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В настоящий момент у земледельцев нет хорошего инструмента для борьбы с птицами-вредителями за приемлемую цену", - говорит Маной Карки из Университета штата Вашингтон.

Поэтому инженеры разработали систему автоматических мультикоптеров, способных патрулировать участки круглые сутки и отпугивать птиц, вроде скворцов и ворон. За несколько лет инженеры разработали систему камер и алгоритм, которые позволят вовремя обнаруживать животных. В первую очередь, такие дроны предназначены для виноградников.

На данный момент птиц отпугивает только самое движение дрона и жужжание. Но создатели говорят, что можно воспроизводить звуки с динамиков, например, крики хищных птиц или тревожные сигналы сородичей.

"Мы могли бы сделать дроны похожими на хищников или сделать их пропеллеры блестящими. Все это в совокупности позволит отгонять птиц от виноградников и полей, но потребуются дополнительные исследования, чтобы реализовать это", - говорят авторы.

Эффективность этого метода была доказана в экспериментах. Для начала ученые выяснили, что полеты дронов с ручным управлением действительно пугают птиц. Затем инженеры выяснили, как этот метод влияет на урожайность. На тех полях, где птиц отгоняли с помощью дронов, доля поврежденных плодов сократилась на 50 процентов. Наконец, авторы работы испытали способность автоматических дронов самостоятельно обнаруживать имитаторы птиц.

Теперь инженеры планируют встретиться с технологическими компаниями, чтобы создать коммерчески доступную автоматическую систему.