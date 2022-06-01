Маск пригрозил уволить сотрудников Tesla

Американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск пригрозил уволить своих сотрудников, если они не вернутся к работе в офис. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аккаунт в Twitter миллиардера, передает Day.Az.

"Любой, кто хочет работать удаленно, должен находиться в офисе минимум (и я имею в виду минимум) 40 часов в неделю или покинуть Tesla. Это меньше, чем мы требуем от заводских рабочих", - написал Маск в под заголовком "Удаленная работа больше не принимается".

Один из подписчиков Маска попросил его прокомментировать точку зрения о том, что ходить на работу в офис - это устаревшая концепция.

"Им следует притвориться, что они работают в другом месте", - ответил миллиардер.