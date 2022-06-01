Самолет с Елизаветой II на борту не смог совершить посадку

Частный самолет, на борту которого была Елизавета II, не сразу смог совершить посадку в Лондоне из-за плохой погоды. Как сообщает Daily Mail, он 15 минут кружил прежде, чем приземлиться, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Самолет пытался сесть на авиабазе королевских ВВС Нортхолт, располагающейся к северу-западу от Лондона. Пилоту не удалось посадить 13-местный борт с первого раза - ему пришлось кружить над аэропортом, пока не стихнет гроза с градом. После того, как погода прояснилась, самолет совершил посадку.

Букингемский дворец подтвердил, что время полета Ее Величества увеличилось из-за грозы, и сейчас опасений за жизнь монарха нет.

Королева возвращалась из шотландского замка Балморал, куда она приезжала на пять ночей в преддверии ее Платинового юбилея. Она вернулась в столицу, поскольку с 2 по 5 июня пройдут главные празднования по случаю ее 70-летнего пребывания на престоле.

Из аэропорта Елизавета II поехала в Виндзорский замок. Ее вез личный водитель. Королева сидела на переднем сидении, ее собака породы корги также была в машине.