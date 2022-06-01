В России взорвалась машина с бытовыми газовыми баллонами

Вечером во вторник, 31 мая, в Выборге произошло серьезное ЧП. Там взорвалась машина с бытовыми газовыми баллонами. Инцидент произошел во дворе дома на Приморской улице, 22 А, передает Day.Az со ссылкой на spbdnevnik.ru.

Как сообщили очевидцы, в 19:30 машина загорелась. На место оперативно приехали сотрудники МЧС Ленобласти и потушили машину.

"В 19:45 машину потушили. Взорвались бытовые газовые баллоны. Пожарная служба справилась быстро. Пострадал стоящий рядом "Форд", - написали очевидцы в паблике "Интересный Выборг" во "ВКонтакте".

Известно также, что пострадал один человек - владелец взорвавшейся машины. По словам очевидцев, он получил ожог рук и травму головы.