https://news.day.az/world/1467177.html Нидерланды увеличат расходы на оборону на 5 млрд евро
Нидерланды увеличат расходы на оборону на 5 млрд евро
Нидерланды увеличат оборонный бюджет на 5 млрд евро.Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает АР.
По словам министра обороны страны Кайсу Оллонгрен, дополнительные средства, в частности, пойдут на закупку военной техники, включая шесть истребителей F-35 и четыре беспилотника MQ-9 Reaper.
АР называет это наращивание оборонных расходов рекордным для королевства со времен "холодной войны".
Оллонгрен отметила, мотивируя решение увеличить оборонный бюджет, что события на Украине и другие кризисы в мире показывают, что Нидерландам нужно уделять больше внимания своей безопасности.
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