Жители Канады ждут извинений от королевы Британии

Большинство жителей Канады считают, что королева Великобритании Елизавета II должна принести извинения за создание в североамериканской стране так называемых резидентских школ для детей индейцев, в которых многие из них погибли из-за болезней и плохого обращения.

Таковы данные соцопроса, опубликованного исследовательской группой Nanos Research, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Так, 62% опрошенных "категорически или в целом" поддерживают инициативу некоторых представителей коренных народов Канады о том, что британский монарх должна им принести извинения за создание детских интернатов. 21% респондентов категорически не поддерживают эту инициативу, а 9% - скорее поддерживают, чем нет. Остальные не смогли ответить на этот вопрос. Всего в исследовании общественного мнения, которое проводилось с 26 по 30 мая, приняли участие более 1 тыс. совершеннолетних канадцев.

В мае сообщалось, что представители коренных народов Канады намерены добиваться от королевы Великобритании Елизаветы II извинений за создание так называемых резидентских школ для детей индейцев. Ранее в этом году после аналогичных требований извинения коренным жителям Канады принес Папа Римский Франциск, так как данные интернаты управлялись и Римско-католической церковью.

В конце мая 2021 года в Канаде на территории трех бывших школ-интернатов для детей индейцев были обнаружены свыше тысячи безымянных могил несовершеннолетних. Эти новости шокировали канадскую общественность, которая потребовала от властей провести раскопки на территориях всех бывших учебных заведений для коренных народов, последнее из которых закрылось в 1996 году. Также звучали призывы к Римско-католической церкви опубликовать документы, которые бы позволили обнаружить такого рода захоронения и другую документацию резидентских школ.

В 1876 году при правлении премьер-министра Джона Макдональда в Канаде был принят Акт об индейцах, который, в частности, предусматривал изъятие земель коренных народов страны для нужд федерального правительства. В 1884 году в него были внесены дополнения о создании специальных школ, которые получили название резидентских. В эти школы-интернаты принудительно забирали детей индейцев с целью их интеграции в канадское общество. Из 150 тыс. учеников от побоев и болезней умерли не менее 3,2 тыс.

В Канаде главой государства официально является королева Великобритании.