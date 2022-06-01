Резкий рост цен на нефть спровоцировал дефицит топлива в Африке

Резкий рост цен на энергоресурсы, обусловленный, в частности, ограничениями на поставки российской нефти, спровоцировал дефицит топлива в Африке южнее Сахары.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в среду сообщило агентство Reuters.

Африканские энергетические компании, которые как правило обладают небольшими производственными мощностями, много лет закупали сырую нефть и нефтепродукты или в ближневосточных странах, или в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Экспортеры направляли танкеры с нефтью к берегам Того, где крупные партии разделялись на более мелкие, которые затем продавались по спотовым ценам. Таким образом, для конечного покупателя цена определялась на условиях FOB (free on board, "свободно на борту судна") в основных терминалах хранения. Поскольку африканские производители не могут позволить себе импортировать нефть по долгосрочным контрактам, они оказались в ситуации, когда высокие цены на энергоносители вынудили их существенно сократить производство. Положение независимых африканских импортеров нефти также осложняется возросшими логистическими издержками.

По данным агентства, несколько нефтеперерабатывающих заводов в ЮАР, Камеруне, Гане и Сенегале были вынуждены полностью остановить производство. С трудностями столкнулась также Нигерия, которая является крупнейшим производителем и экспортером нефти в Африке. Страна добывает более 1,3 млн баррелей нефти в сутки, однако два частных завода, которые все еще продолжают функционировать, могут переработать только 1% от этого объема. Такое положение стало следствием бэквордации на африканском рынке нефти - ситуации, при которой цены на товар с немедленной поставкой оказываются выше котировок по фьючерсным контрактам, а цены на фьючерсы с ближними сроками выше котировок дальних позиций.