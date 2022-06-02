Хельсинки готов к продолжению диалога с Турцией

Хельсинки готов к продолжению переговорного процесса с Турцией для устранения разногласий с Анкарой по поводу заявки Финляндии на вступление в НАТО.

Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Полагаю, что во время переговоров нам удалось подробно рассмотреть ряд вопросов, связанных с безопасностью Турции. И, конечно же, мы готовы продолжить этот диалог с Турцией", - заявил Хаависто на брифинге для СМИ в Хельсинки.

По словам министра, нынешний диалог между двумя странами должен быть продолжен и после возможного вступления Финляндии в НАТО. "Считаю важным, чтобы это не был "одноразовый" диалог перед вступлением", - сказал, в частности, он.

Хаависто отметил, что Хельсинки готов учесть озабоченности Турции в сфере безопасности, но сделать это необходимо в рамках финского законодательства. "Безусловно, когда мы ведем переговоры с Турцией, мы пытаемся принять во внимание существующие озабоченности Анкары. Но вместе с тем, мы также должны уважать наше собственное законодательство или законодательные процедуры. Никто не может диктовать решения другим странам", - заявил он.