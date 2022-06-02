Нидерланды и Германия начнут разработку месторождения газа в Северном море

Нидерланды совместно с Германией начнут разработку нового месторождения газа в Северном море, располагающегося на границе двух стран.

Об этом сообщило в среду нидерландское правительство, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Статс-секретарь Министерства экономики и политики в области климата Нидерландов Хан Вейлбриф выдал все необходимые разрешения с нидерландской стороны. С 3 июня они будут доступны для просмотра онлайн, а также в муниципалитетах островов Схирмонниког (Нидерланды) и Боркум (Германия).

"В Германии идет ускоренная процедура выдачи разрешений", - отметили нидерландские власти. Год назад местные власти в Германии отказались давать добро на разработку месторождения, ситуация в Украине, которая привела к риску сокращения поставок российского газа, заставила их поменять свою точку зрения.

Буровая платформа будет расположена приблизительно в 20 км к северу от Схирмонникога и Боркума. Для доставки газа на сушу будет построен газопровод, а для энергоснабжения платформы будет проложен кабель от ближайшей германской ветряной электростанции. Ожидается, что добыча газа начнется в конце 2024 года.