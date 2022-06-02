ООН одобрила смену международного названия Турции на "Türkiye"

ООН удовлетворила официальный запрос Турции на изменение написания названия страны на иностранных языках на Türkiye. Об этом корреспонденту агентства Анадолу сообщил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Day.Az.

По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш получил уведомление главы МИД Турции о переименовании. Дюжаррик заявил, что изменение названия страны вступает в силу с момента получения данного письма.

Таким образом, отныне название Türkiye ("Тюркийе") будет использоваться на всех международных форумах и в официальных документах, где раньше применялись различные этнонимы (Turkey, Turkei, Turquie и т.д.).

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил накануне в Twitter, что Анкара подала официальный запрос в ООН, чтобы изменить написание названия страны на иностранных языках.

Дипломат отметил, что нововведение принято в рамках шагов Анкары, нацеленных на повышение престижа страны на международной арене.