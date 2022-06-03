Приморцы спасли рабочего при падении с потолка спорткомплекса

В спорткомплексе "Динамо" во Владивостоке рабочий чудом спасся от серьезных травм или, возможно, гибели. Мужчина снимал баннер под самым потолком высокого здания, когда под ним рухнули строительные леса, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В то время в спорткомплексе активно готовились к проведению соревнований по художественной гимнастике, потому в здании находилось много людей. Они и помогли рабочему избежать серьезных травм.

Мужчина успел ухватиться за перекладину и повис на ней. Расстояние до пола - примерно в три этажа - невозможно технически. На помощь пришли неравнодушные люди. Сначала они подтащили к рабочему ворота, однако была вероятность, что мужчина может травмироваться о металлический каркас. Тогда граждане придумали новый вариант спасения. Они убрали ворота и натянули под рабочим плотную ткань, чтобы тем самым смягчить падение. На натянутый тент мужчина и упал.

На все манипуляции по спасению рабочего у людей ушло около минуты. Грамотная совместная работа помогла мужчине спастись и избежать травм.