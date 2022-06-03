https://news.day.az/world/1467221.html В Дании заговорили о рекордном подорожании бензина
В Дании заговорили о рекордном подорожании бензина
После начала спецоперации в Украине цены на бензин и дизель в Дании увеличиваются. Об этом напомнил нефтяной стратег Ян Бюлов в интервью Датскому радио (DR), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Он также считает, что цены на бензин будут расти до рекордных значений.
Ранее литр бензина в Дании стоил 14 крон, сейчас уже почти 18 крон за литр.
Эксперт допустил рост цен до 20 крон за литр из-за нефтяного эмбарго Европейского союза (ЕС).
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