В Дании заговорили о рекордном подорожании бензина

После начала спецоперации в Украине цены на бензин и дизель в Дании увеличиваются. Об этом напомнил нефтяной стратег Ян Бюлов в интервью Датскому радио (DR), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он также считает, что цены на бензин будут расти до рекордных значений.

Ранее литр бензина в Дании стоил 14 крон, сейчас уже почти 18 крон за литр.

Эксперт допустил рост цен до 20 крон за литр из-за нефтяного эмбарго Европейского союза (ЕС).