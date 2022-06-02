Елизавете II покажут авиашоу Королевских ВВС над Лондоном

Группа из 70 военных самолетов и вертолетов Королевских ВВС Великобритании пролетит над Лондоном в день празднования 70-летия правления Елизаветы II. Об этом сообщает The National News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Шоу состоится в 13 часов по местному времени. Ожидается, что королева увидит его с балкона Букингемского дворца.

Военные самолеты поднимутся в воздух с авиабаз RAF Scampton и RAF Conigsby, а затем по дуге полетят на юг и пролетят над британской столицей после полудня.

Откроют воздушный парад вертолеты Wildcats, Merlins, Apache и Chinook, затем пролетят самолеты времен Второй мировой войны - истребители Supermarine Spitfire и Hawker Hurricane и четырехмоторный бомбардировщик Avro Lancaster.

За ними проследуют транспортные самолеты C-17 Globemaster, С-130 Hercules и танкер Airbus A330 MRTT Voyager.

После этого над Лондоном пролетят учебные самолеты Королевских ВВС, в том числе Embraer Phenom 100 и Texan T1.

Далее проследуют истребители F-35 и Typhoon, после чего пилотажная группа Red Arrows на самолетах Hawk T1A покажет высший пилотаж.