Стало известно, когда Хорватия перейдет на евро

Хорватия готова перейти на общеевропейскую валюту с начала следующего года. Об этом говорится в отчёте Еврокомиссии, при этом окончательное решение о вступлении страны в еврозону предстоит принять совету ЕС в первой половине июля, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

По словам еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони, речь идёт об историческом этапе:

- Для Хорватии это напоминание о большом пути, который за три десятилетия проделала страна, в 1990-х годах пережившая ужасы войны. Мы приняли Хорватию в Евросоюз в тринадцатом году, а сегодня пришли к выводу, что Хорватия готова перейти на нашу единую валюту с 1 января 2023 года.

О том, что Хорватия выполнила все условия для перехода на евро стало известно во время визита премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича в Берлин, где он встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Пленкович подтвердил намерение Хорватии перейти на евро, а также войти в Шенгенскую зону.

Европейский центральный банк также выразил одобрение перспективе вступления Хорватии в еврозону. Официальное решение будет принято министрами финансов ЕС в начале июля.