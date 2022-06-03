В США каждая восьмая семья военных голодает

Каждая восьмая семья американских военных и ветеранов вооруженных сил испытывает нехватку продовольствия. К такому выводу пришли авторы исследования, в котором участвовали несколько сотен военных семей, сообщает Defense One, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом голодом в исследовании названо "отсутствие постоянного доступа к достаточному количеству продуктов питания для всех членов семьи, чтобы вести здоровый и активный образ жизни".

Организация по защите семей военнослужащих (MFAN - Military Family Advocacy Network), которая проводила исследование, выделила четыре причины нехватки еды в военных семьях: безработица супругов, прибавление в семье, недавний переезд на новое место службы и непредвиденные расходы.

Участники опроса из штата Техас также упомянули ледяной шторм 2021 года, а военные из Вирджинии сослались на общий рост стоимости жизни.

Исследователи порекомендовали Пентагону уменьшить финансовую нагрузку военных, связанную с переездом в другие регионы службы, организовать помощь в трудоустройстве супругов, а также упростить получение федеральных пособий, в том числе талонов на еду, которые предлагается не учитывать при выплате компенсаций на съем жилья.

По закону, министр обороны США должен до 1 октября представить отчет о принятых мерах по повышению продовольственной безопасности семей военнослужащих.